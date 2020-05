“Astana desaparecería el próximo año si no hay carreras” Alexandre Vinokourov

El director deportivo del equipo Continental Colombia Tierra de Atletas-GW 4WD Renta Car, Luis Alfonso Cely habló de los trabajos que por estos días llevan a cabo sus corredores en casa y fue enfático en afirmar que mientras no haya una autorización del Ministerio de Salud, los integrantes del conjunto Continental no saldrán a las carreteras nacionales para adelantar su preparación.

El estratega antioqueño, manifestó que elaboró un esquema de competencias, pensando en la reanudación en agosto. “Hemos tenido un cambio de planes muy fortuito por el problema de la pandemia, pero nos hemos ido acomodando con los muchachos desde que tuvimos que regresarnos de Europa. Hicimos una transición, un poco de trabajo físico y también de simulador, descansamos algún tiempo, e hicimos una proyección del inicio de las carreras en agosto y con base en eso elaboramos con los preparadores del equipo un plan de entrenamiento dónde vamos a homogenizar la preparación”.

Cely agregó que los corredores de su equipo no retornaran a carretera hasta no contar con plena autorización. “Acordamos con todos los miembros del equipo, hasta que no se dé una orden del Ministerio de Salud de que se pueda salir no vamos a salir, desde que no haya algo oficial de parte del Ministerio del Deporte o el de Salud. No vamos a retomar las prácticas fuera de casa y si es hasta el 25, en ese momento lo veremos posible, de resto por ahora no hemos pensado salir a la ruta”.

“Nosotros contamos con el monitoreo del médico del Ministerio del Deporte y todo se hace con las instrucciones precisas que él nos va a dar, a partir de que se puedan hacer las prácticas en la calle. Hay una especie de protocolo que espera ser aprobado por el Ministerio y en el momento en el que el doctor Erick nos envié ese protocolo lo seguiremos al pie de la letra”. Expresó el entrenador del conjunto Continental.

Según la información que ha recibido en las últimas semanas, septiembre sería un mes el mes en que se reinicie la actividad competitiva. “En Italia más o menos sobre el mes de septiembre se van a reiniciar las carreras, está planteado que a mediados de ese mes se cumplirá el Giro de Italia Sub 23. Lo tenemos en la proyección, como preparación para nuestro equipo y vamos mirando, es importante también que parece que se va a realizar el Tour de l’Avenir a mediados agosto. Pero todo depende de cómo evolucione la pandemia en Colombia, como en Europa para pensar en regresar a competir en territorio europeo”.

En cuánto a la selección de la escuadra Sub 23, Cely afirmó que aún está por conocerse. “Por el problema de la pandemia, las convocatorias para seleccionar el equipo Sub 23 ha sido muy lento. Estamos esperando que se autorice a entrenar y que se pueda pensar en hacer las convocatorias en algunos lados o si definitivamente con el Ministro nos reuniremos y miraremos la selección del equipo por hoja de vida, debido a esta pandemia que nos permite hacer las convocatorias y en ese momento le daremos forma el equipo Sub 23”.