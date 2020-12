“A pesar de la pandemia, para mí ha sido una buena temporada, he adquirido muchísima experiencia”: Santiago Buitrago

Santiago Buitrago concluye con un positivo balance su temporada 2020, -la primera en el WT- para el joven y talentoso escalador bogotano, que mostró una gran condición en las competencias que disputó a lo largo del año con Bahrain McLaren.

En entrevista con Revista Mundo Ciclístico, el pedalista bogotano que hizo su primera gran aparición en grandes vueltas en la Vuelta a España, habló de lo que ha sido su gran incursión en la máxima categoría y las experiencias vividas junto al conjunto de Medio Oriente en 2020.

¿Cuál es el balance general de su temporada 2020?

Este 2020 a pesar del tema de la pandemia para mí ha sido una buena temporada, arrancando en Australia y terminando en la Vuelta a España, he adquirido muchísima experiencia. Mi primer año en el WT, sabiendo lo que es estar con lo más top del ciclismo. Fue muy positivo para mí, probarme en el nivel de los profesionales. El equipo está muy contento y es muy motivante ver el nivel en el que terminamos, seguramente así vamos a empezar la temporada 2021.

¿Qué significa en su primer año en el WT disputar una gran vuelta de tres semanas?

Todo me ha pasado muy rápido y a veces no alcanzó a imaginar todo lo que he alcanzado, a dónde llegado. En mi primer año sólo esperaba estar en un equipo WT, hacer carreras de una semana, clásicas que era lo que habíamos hablado. Es algo que no me esperaba, tener en las piernas una gran vuelta me va a ayudar muchísimo para el futuro.

No estaba en mente hacer la Vuelta a España, a medida que pasaron las carreras el equipo iba viendo que tenía condiciones. Estar en la salida de la Vuelta a España en mi primer año WT fue algo muy bonito.

Hablemos del Tour Down Under y el Tour de Luxemburgo, dos de sus carreras más sobresalientes en la temporada…

El Tour Down Under fue mi primera carrera con el WT, mi objetivo principal era ayudar mucho al equipo. Con opciones dentro del Top 20, el equipo me vio en muy buenas condiciones y me dieron la responsabilidad de pelear la clasificación de los jóvenes y también la posibilidad de estar en el Top 10 de la general, para mí fue algo grandioso. Empezar la temporada así me ayudó muchísimo.

Luxemburgo fue una carrera muy buena, era el periodo en el que mejor me sentía, desde el principio fue una carrera muy dura, con finales en alto muy explosivos y con varias dificultades que supimos librar; abanicos, averías mecánicas. En la etapa que tuve problema mecánico estaba en el grupo de favoritos y a falta de una vuelta y tuvo un problema mecánico en la bici y esto me alejo de pelear al final.

¿Qué representó para usted disputar su primera GV con Esteban Chaves?

Con Esteban tenemos una amistad bastante buena, en el Tour Colombia estuvimos en la selección. Compartir la Vuelta de verdad que es muy bonito. Hace 4 años entrenar al lado de él en una Fundación y él en un equipo WT, era un referente y ahora estar allí compitiendo con él es una alegría inmensa.

El primer día en la línea de partida me dijo, ‘Disfrútalo es tu primera grande’, Él me decía que lleva 12 grandes vueltas y en cada línea de partida sentía que era el primero. En cada etapa me compartía sus experiencias y me daba ciertos tips y eso me da cierta confianza. Fue grandioso poder compartir mi primera gran vuelta con Esteban.

¿Qué conoce de su calendario para la próxima temporada?

El próximo año voy a arrancar sobre el 30 de enero, vamos a estar unos 15 días en España. Creo que no vuelvo a Colombia por un período de dos o tres meses y no podría estar en Campeonatos Nacionales. El equipo tenía muchas ansias de venir al Tour Colombia, pero con la pandemia y protocolos lo han descartado.

¿Cuál es su opinión de la salida de Rod Ellingworth del equipo?

Haber trabajado este año con Rod, un hombre que ha logrado tantas cosas en el ciclismo fue muy importante, nos dejó muchísimas cosas positivas, pero así es el ciclismo a veces llegas, a veces te vas. Nos dejó muchísimas cosas positivas, muchas ganas que mejorar y el equipo está muy confiado en el personal que tiene. Espero en un futuro que el ciclismo nos vuelva a unir, porque es una persona muy interesante con la que trabajar.